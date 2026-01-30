«Штурм» обыграл «Бранн» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0.
Единственный гол в матче забил Отар Китеишвили на 85-й минуте.
Результат матча
ШтурмГрац1:0БраннЛига Европы. Этап лиги
1:0 Отар Китеишвили 85'
Штурм: Даниил Худяков, Арьян Малич (Хейланд Митчель 78'), Эмануэль Айву, Тим Эрман, Эмир Карич, Томи Хорват, Лука Вейнхандль (Филип Розга 78'), Отар Китеишвили (Никлас Гейрхофер 90'), Jon Gorenc Stankovic, Маурице Малоне (Бельмин Беганович 78'), Axel Kayombo (Сиди Ятта 66')
Бранн: Матиас Дюнгеланд, Торе Педерсен (Бор Финне 81'), Нана Кваме Боаки, Дензел де Руве, Ульрик Матисен, Феликс Хорн Мюре, Якоб Сёренсен, Ноа Хольм, Markus Haaland (Мадс Санде 81'), Joachim Soltvedt, Fredrik Knudsen (Ветле Вингер 76')
Жёлтые карточки: Эмануэль Айву 39' (Штурм), Эмир Карич 61' (Штурм), Арьян Малич 70' (Штурм)
«Бранн» с 9 очками и занял итоговое 24-е место, что позволило выйти в плей-офф турнира. «Штурм» с 7 баллами занял 26-ю строчку и завершил выступление в еврокубках.