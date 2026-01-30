«Штурм» обыграл «Бранн» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол в матче забил Отар Китеишвили на 85-й минуте.

Результат матча

Штурм Грац 1:0 Бранн Лига Европы. Этап лиги

1:0 Отар Китеишвили 85'

Штурм: Даниил Худяков, Арьян Малич ( Хейланд Митчель 78' ), Эмануэль Айву, Тим Эрман, Эмир Карич, Томи Хорват, Лука Вейнхандль ( Филип Розга 78' ), Отар Китеишвили ( Никлас Гейрхофер 90' ), Jon Gorenc Stankovic, Маурице Малоне ( Бельмин Беганович 78' ), Axel Kayombo ( Сиди Ятта 66' )

Бранн: Матиас Дюнгеланд, Торе Педерсен ( Бор Финне 81' ), Нана Кваме Боаки, Дензел де Руве, Ульрик Матисен, Феликс Хорн Мюре, Якоб Сёренсен, Ноа Хольм, Markus Haaland ( Мадс Санде 81' ), Joachim Soltvedt, Fredrik Knudsen ( Ветле Вингер 76' )

Жёлтые карточки: Эмануэль Айву 39' (Штурм), Эмир Карич 61' (Штурм), Арьян Малич 70' (Штурм)