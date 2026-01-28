29 января в 8-м туре общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штурм» Грац и «Бранн». Начало встречи — 23:00 мск.

«Штурм» Грац

Турнирное положение: после 7 туров «Штурм» Грац занимает 31-е место с 4 очками в таблице общего этапа Лиги Европы.

Последние матчи: гостевая игра против «Фейенорда» не получилась у австрийского клуба и он потерпел разгромное поражение со счетом 0:3 вообще без шансов.

Ранее было поражение в чемпионате Австрии от «Аустрии» (1:3) в гостях и дома в ЛЕ от «Црвены Звезды» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Гаджибегович (з), Боркович (з), Лавалье (з), Гргич (н).

Состояние команды: в настоящее время «Штурм» Грац находится не в лучшем состоянии, чемпионат Австрии пока не возобновился после зимней паузы, а в команде немало травмированных из числа основных футболистов.

«Бранн»

Турнирное положение: сейчас «Бранн» идет на 22-м месте в таблице общего этапа ЛЕ с 9 очками.

Последние матчи: в 7-м туре общего этапа «Бранн» на своем поле сыграл вничью с датским «Мидтьюланном» (3:3). Норвежцы смотрелись гораздо лучше своего соперника, но на протяжении почти всего матча уступали в счете, и только в компенсированное время смогли уйти от поражения.

До этого было поражение в товарищеском матче со «Славией» (1:2) и ничья с «Копенгагеном» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Хеллан (з), Хольтен (з), Магнуссон (п).

Состояние команды: пока чемпионат Норвегии находится на паузе, а первый тур пройдет только в середине марта, поэтому «Бранн» далек от лучшей формы, но игра с «Мидтьюлланом» команде явна удалась. Она смотрелась в ней ярко и гармонично, но защита откровенно хромала.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды не играли друг с другом

В 7 матчах в ЛЕ «Штурм» забил 4 мяча и пропустил 11 голов

Разница «Бранна» после 7 туров равна 9-10

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Штурма» Грац дают 2,85, а на «Бранн» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.

Прогноз: хозяева уже потеряли шансы пробиться в плей-офф и могут играть в свое удовольствие. «Бранну» нужна победа, чтобы гарантировать себе выход в следующий раунд, но после продажи ведущего защитника зимой у команды наметились проблемы в оборонительной линии.

Основная ставка: тотал больше 3 за 2,10.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,80.