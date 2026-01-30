Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими мыслями перед матчем с «Ньюкаслом», который состоится в 24-м туре английской Премьер-лиги. Игра пройдет в субботу, 31 января, в 23:00 по московскому времени.

Арне Слот globallookpress.com

«Наше место в таблице на данный момент делает каждую игру еще более важной, потому что именно этого мы и хотим. Поэтому это решающий матч, как и следующий, и еще один. За полтора года, что я здесь, мы убедились, насколько тяжело играть с "Ньюкаслом". Это всегда были очень трудные матчи, сложная игра для нас, но и для них тоже. Так что это отличная встреча», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в таблице АПЛ, имея в своём активе 36 очков. «Ньюкасл» с 33 очками находится на девятой строчке.