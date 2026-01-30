В матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» выиграл у французской «Ницца» с результатом 1:0.
Единственный гол был забит на 42-й минуте. Его автором стал Петар Станич. Ассистентом же выступил Кайо Видаль.
Результат матча
ЛудогорецЛига Европы. Этап лиги1:0НиццаНицца
1:0 Петар Станич 42'
Лудогорец: Хендрик Бонманн, Сон, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Педро Наресси, Дерой Дуарте, Петар Станич, Эрик Маркус (Йоэль Андерссон 80'), Ив Эрик Биле (Ивайло Чочев 66'), Кайо Видал (Бернард Текпетей 80')
Ницца: Йеванн Диуф, Абдулай Джума Бах, Антуан Менди, Тангай Н'Домбеле (Мохамед Юссуф 79'), Том Луше, Исак Янссон (Millan Brignone 66'), Тиагу Говея (Салис Абдул-Самед 46'), Джибриль Кулибали (Kail Boudache 46'), Kevin Carlos, Everton Pereira, Brad-Hamilton Mantsounga
Жёлтые карточки: Диниш Алмейда 24' — Brad-Hamilton Mantsounga 90+1'
Победа позволила «Лудогорцу» набрать 10 очков. Болгары стали 22-ми и пробились в 1/16 финала Лиги Европы. «Ницца» с 3 баллами вылетела.