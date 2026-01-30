В матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» выиграл у французской «Ницца» с результатом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте. Его автором стал Петар Станич. Ассистентом же выступил Кайо Видаль.

Результат матча Лудогорец Лига Европы. Этап лиги 1:0 Ницца Ницца 1:0 Петар Станич 42' Лудогорец: Хендрик Бонманн, Сон, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Педро Наресси, Дерой Дуарте, Петар Станич, Эрик Маркус ( Йоэль Андерссон 80' ), Ив Эрик Биле ( Ивайло Чочев 66' ), Кайо Видал ( Бернард Текпетей 80' ) Ницца: Йеванн Диуф, Абдулай Джума Бах, Антуан Менди, Тангай Н'Домбеле ( Мохамед Юссуф 79' ), Том Луше, Исак Янссон ( Millan Brignone 66' ), Тиагу Говея ( Салис Абдул-Самед 46' ), Джибриль Кулибали ( Kail Boudache 46' ), Kevin Carlos, Everton Pereira, Brad-Hamilton Mantsounga Жёлтые карточки: Диниш Алмейда 24' — Brad-Hamilton Mantsounga 90+1'

Статистика матча 8 Удары в створ 4 6 Удары мимо 8 50 Владение мячом 50 5 Угловые удары 8 2 Офсайды 0 11 Фолы 11

Победа позволила «Лудогорцу» набрать 10 очков. Болгары стали 22-ми и пробились в 1/16 финала Лиги Европы. «Ницца» с 3 баллами вылетела.