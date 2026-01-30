Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Джека Грилиша.

Джек Грилиш globallookpress.com

«Грилишу, вероятно, потребуется операция, что выведет его из строя до конца сезона. Но это еще не подтверждено окончательно. Повреждение Джека — настоящее разочарование для футболиста и клуба. Он очень важная часть команды и большая личность. Нам будет его не хватать, он сделал для "Эвертона" много хорошего», — цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Грилиш летом 2025 года перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон» на правах аренды. За «ирисок» 30‑летний хавбек провел 22 матча, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.