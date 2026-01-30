Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Джека Грилиша.

Джек Грилиш
Джек Грилиш globallookpress.com

«Грилишу, вероятно, потребуется операция, что выведет его из строя до конца сезона.  Но это еще не подтверждено окончательно.  Повреждение Джека — настоящее разочарование для футболиста и клуба.  Он очень важная часть команды и большая личность.  Нам будет его не хватать, он сделал для "Эвертона" много хорошего», — цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Грилиш летом 2025 года перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон» на правах аренды.  За «ирисок» 30‑летний хавбек провел 22 матча, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.