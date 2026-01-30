Завершились два матча 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Генк» обыграл «Мальме» со счетом 2:1.

У шведской команды единственный гол забил Таха Али на 4-й минуте встречи.

В составе «Генка» отличились Дан Хейманс на 45-й минуте с пенальти и Константинос Карецас на 82-й минуте.

Результат матча

Генк Лига Европы. Этап лиги 2:1 Мальмё Мальмё

0:1 Таха Абди Али 4' 1:1 Дан Хейманс 45' пен. 2:1 Константинос Карецас 82'

Генк: Тобиас Лаваль, Закария Аль-Уахди, Муджаид Садик, Матте Сметс, Ибрахима Сори Бангура ( Константинос Карецас 62' ), Яимар Медина ( Жорис Кайембе 62' ), Брайан Хейнен, Дан Хейманс, Ярне Стойкерс ( Aaron Bibout 62' ), О Хюн Кю ( Робин Мирисола 83' ), Дзюня Ито ( Йира Сор 72' )

Мальмё: Мелькер Элльборг, Колин Рёслер, Юхан Карлссон, Андерс Кристиансен ( Эммануэль Эконг 61' ), Кенан Бусуладжич, Лассер Берг Йонсен, Таха Абди Али ( Эрик Ботхейм 73' ), Даниэль Гудьонсен ( Салифу Сума 73' ), Arnor Sigurdsson ( Сеад Хакшабанович 61' ), Theodor Lundbergh, Malte Frejd Palsson ( Оскар Левицки 81' )

Жёлтые карточки: Яимар Медина 47' — Кенан Бусуладжич 72'