Завершились два матча 8-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Генк» обыграл «Мальме» со счетом 2:1.
У шведской команды единственный гол забил Таха Али на 4-й минуте встречи.
В составе «Генка» отличились Дан Хейманс на 45-й минуте с пенальти и Константинос Карецас на 82-й минуте.
Результат матча
«Генк» занял 9-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 16-ю очками в активе, пробившись в 1/16 финала турнира. «Мальме» — на предпоследней 35-й позиции (1), команда завершила свое выступление на турнире.
В параллельном матче «Брага» на чужом поле сыграла вничью с «Гоу Эхед Иглс» (0:0).
По итогам общего этапа Лиги Европы португальская команда заняла 6-е место с 17-ю баллами и сыграет в 1/8 финала, а «Гоу Эхед Иглс» завершил свое выступление на турнире, расположившись на 28-й строчке с 7-ю очками.