Завершились два матча 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Брага»
«Брага» globallookpress.com

В одной из встреч «Генк» обыграл «Мальме» со счетом 2:1.

У шведской команды единственный гол забил Таха Али на 4-й минуте встречи.

В составе «Генка» отличились Дан Хейманс на 45-й минуте с пенальти и Константинос Карецас на 82-й минуте.

Результат матча

ГенкЛига Европы. Этап лигиГенк2:1МальмёМальмёМальмё
0:1 Таха Абди Али 4' 1:1 Дан Хейманс 45' пен. 2:1 Константинос Карецас 82'
Генк:  Тобиас Лаваль,  Закария Аль-Уахди,  Муджаид Садик,  Матте Сметс,  Ибрахима Сори Бангура (Константинос Карецас 62'),  Яимар Медина (Жорис Кайембе 62'),  Брайан Хейнен,  Дан Хейманс,  Ярне Стойкерс (Aaron Bibout 62'),  О Хюн Кю (Робин Мирисола 83'),  Дзюня Ито (Йира Сор 72')
Мальмё:  Мелькер Элльборг,  Колин Рёслер,  Юхан Карлссон,  Андерс Кристиансен (Эммануэль Эконг 61'),  Кенан Бусуладжич,  Лассер Берг Йонсен,  Таха Абди Али (Эрик Ботхейм 73'),  Даниэль Гудьонсен (Салифу Сума 73'),  Arnor Sigurdsson (Сеад Хакшабанович 61'),  Theodor Lundbergh,  Malte Frejd Palsson (Оскар Левицки 81')
Жёлтые карточки:  Яимар Медина 47'  —  Кенан Бусуладжич 72'

«Генк» занял 9-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 16-ю очками в активе, пробившись в 1/16 финала турнира.  «Мальме» — на предпоследней 35-й позиции (1), команда завершила свое выступление на турнире.

В параллельном матче «Брага» на чужом поле сыграла вничью с «Гоу Эхед Иглс» (0:0).

По итогам общего этапа Лиги Европы португальская команда заняла 6-е место с 17-ю баллами и сыграет в 1/8 финала, а «Гоу Эхед Иглс» завершил свое выступление на турнире, расположившись на 28-й строчке с 7-ю очками.