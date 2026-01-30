Сегодня 01:01

Турнир покинули: «Янг Бойз», «Штурм», ФКСБ, «Гоу Эхед Иглс», «Фейеноорд», «Базель», «Зальцбург», «Рейнджерс», «Ницца», «Утрехт», «Мальме» и «Маккаби».

В 1/16 финала прошли: «Генк», «Болонья», «Штутгарт», «Ференцварош», «Ноттингем Форест», «Виктория», «Црвена Звезда», «Сельта», ПАОК, «Лилль», «Фенербахче», «Панатинаикос», «Селтик», «Лудогорец», «Динамо» Загреб и «Бранн».

В 1/8 финала прошли: «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург» и «Рома».

Стало известно, какие из команд пробились в 1/8 финала Лиги Европы, кто сыграет в 1/16 финала, а кто завершил свое выступление на турнире по итогам общего этапа.

1.95

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Эспаньол» — «Алавес». Прогноз и ставка Покончит ли «Эспаньол» безвыигрышную серию?

Футбол•Сегодня 01:03 «Панатинаикос» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 01:03 «Лион» — ПАОК: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 01:02 «Бетис» — «Фейеноорд»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 01:00 «Лилль» — «Фрайбург»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 19:30 Будущий король «Олд Траффорд»: Кунья может стать для «МЮ» современной версией Кантона

Футбол•Вчера 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана

Футбол•Вчера 13:28 Хватит распыляться: почему клубам-середнякам иногда выгодно «сливать» чемпионат

Футбол•Вчера 13:07 Сделка имени Эмери: как «Астон Вилла» вернула Тэмми Абрахама

Футбол•Вчера 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Выбор читателей

Футбол•26/01/2026 14:57 «МЮ» расправил крылья: неужели команда Каррика ворвется в чемпионскую гонку АПЛ?

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Футбол•27/01/2026 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Футбол•26/01/2026 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А

Футбол•26/01/2026 10:42 Продать и пожалеть: возможный уход Энцо Фернандеса — шаг назад для «Челси»

Самое интересное

Футбол•09/01/2026 16:44 Учитель, лидер, визионер: становление тренера Лиама Росеньора

Футбол•08/01/2026 16:26 От Луиса Суареса до ван Дейка: топ-10 лучших январских трансферов в истории АПЛ

Футбол•08/01/2026 16:09 Последний шанс заработать: топ‑10 звезд, которых клубы рискуют потерять бесплатно

Игры•08/01/2026 16:25 Топ-9 спортивных и гоночных игр, заслуживающих внимания в 2026 году