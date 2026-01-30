Стало известно, какие из команд пробились в 1/8 финала Лиги Европы, кто сыграет в 1/16 финала, а кто завершил свое выступление на турнире по итогам общего этапа.
В 1/8 финала прошли: «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург» и «Рома».
В 1/16 финала прошли: «Генк», «Болонья», «Штутгарт», «Ференцварош», «Ноттингем Форест», «Виктория», «Црвена Звезда», «Сельта», ПАОК, «Лилль», «Фенербахче», «Панатинаикос», «Селтик», «Лудогорец», «Динамо» Загреб и «Бранн».
Турнир покинули: «Янг Бойз», «Штурм», ФКСБ, «Гоу Эхед Иглс», «Фейеноорд», «Базель», «Зальцбург», «Рейнджерс», «Ницца», «Утрехт», «Мальме» и «Маккаби».
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 30 января.