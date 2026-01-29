Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своей дружбе с Неймаром.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Мне многое нравится в Бразилии, я бы вернулся туда. Я поговорил с Неем, чтобы узнать, когда мы оба сможем вернуться.

Мы договорились, что если оба дойдем до финала чемпионата мира, то поедем в отпуск. Надеюсь, финал будет между Испанией и Бразилией», — приводит слова Ямаля As.

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Матчи чемпионата мира пройдут в следующих городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).