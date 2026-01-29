Главный тренер «Ахмата» Заур Тедеев поделился мнением о влиянии нападающего Артема Дзюбы на тольяттинскую команду.

Артем Дзюба — нападающий «Акрона» globallookpress.com

«Без Артёма трудно с точки зрения ментальности. Безусловно, это тот человек, который может в нужный момент зарядить абсолютно любого футболиста во время матча, который знает, как себя вести с соперником, который знает, как вести себя везде, особенно в самый тяжёлый момент игры.

Конечно, такого игрока, я уверен, не хватает сегодня любой абсолютно команде в нашей стране. Это моё сугубо личное мнение», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 16 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.