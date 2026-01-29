«Аль-Хиляль» поделил очки с «Аль-Кадисией» (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе гостей голы записали на свой счет Рубен Невеш на 8-й минуте и Салем Аль-Давсари на 90-й минуте.
У «Аль-Кадисии» отличились Наитан Нандес на 10-й минуте и Хулиан Киньонес на 76-й минуте.
Результат матча
Аль-КадисияСаудовская Аравия. Про-Лига2:2Аль-ХиляльЭр-Рияд
0:1 Рубен Невеш 8' 1:1 Наитан Нандес 10' 2:1 Хулиан Киньонес 76' 2:2 Салем Аль-Давсари 90'
Аль-Кадисия: Коэн Кастельс, Джехад Такри, Начо, Гастон Альварес, Юлиан Вайгль, Наитан Нандес, Мусаб аль-Джувайр (Али Абдулла Хаззази 80'), Кристофер Бонсу Баа (Yasir Al-Shahrani 90'), Хулиан Киньонес, Матео Ретеги, Mohammed Abu Al Shamat
Аль-Хиляль: Яссин Буну, Тео Эрнандес, Хассан ат-Тамбакти (Абдулкарим Дариси 82'), Роб Холдинг, Хамад Аль-Ями (Маркос Леонардо 82'), Салем Аль-Давсари, Малком, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Дарвин Нуньес, Мохаммед Канно (Нассер аль-Давсари 67')
Жёлтые карточки: Наитан Нандес 22', Джехад Такри 44', Кристофер Бонсу Баа 89' — Малком 16', Мохаммед Канно 22', Хассан ат-Тамбакти 59'
После этого матча «Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 46-ю очками в активе. «Аль-Кадисия» — на 4-й позиции (40).