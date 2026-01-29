После этого матча «Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 46-ю очками в активе. «Аль-Кадисия» — на 4-й позиции (40).

У «Аль-Кадисии» отличились Наитан Нандес на 10-й минуте и Хулиан Киньонес на 76-й минуте.

В составе гостей голы записали на свой счет Рубен Невеш на 8-й минуте и Салем Аль-Давсари на 90-й минуте.

«Аль-Хиляль» поделил очки с «Аль-Кадисией» (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

2.05

Прогнозы•Завтра 23:00 «Бристоль Сити» — «Дерби». Прогноз и ставка Бристольцы переиграют «баранов»

Футбол•Сегодня 23:35 «Бетис» — «Фейеноорд»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 23:34 «Панатинаикос» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 23:34 «Лион» — ПАОК: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 23:31 «Астон Вилла» — «Зальцбург»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЕ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 19:30 Будущий король «Олд Траффорд»: Кунья может стать для «МЮ» современной версией Кантона

Футбол•Сегодня 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана

Футбол•Сегодня 13:28 Хватит распыляться: почему клубам-середнякам иногда выгодно «сливать» чемпионат

Футбол•Сегодня 13:07 Сделка имени Эмери: как «Астон Вилла» вернула Тэмми Абрахама

Футбол•Сегодня 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Выбор читателей

Футбол•24/01/2026 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•26/01/2026 14:57 «МЮ» расправил крылья: неужели команда Каррика ворвется в чемпионскую гонку АПЛ?

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Футбол•27/01/2026 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Футбол•26/01/2026 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А

Самое интересное

Футбол•24/12/2025 20:55 Такого больше не будет: почему Роберто Карлос остается недосягаемым эталоном

Футбол•24/12/2025 12:23 За бортом триумфа: Роналду и еще четыре звезды, которые могут провалить ЧМ-2026

Бои•24/12/2025 11:46 Лучший боксер десятилетия. Превзойти достижения Кроуфорда просто невозможно

Футбол•22/12/2025 17:31 От диких запоев 90-х до скрытых проблем современности: как английский футбол борется с алкоголем