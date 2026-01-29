«Аль-Хиляль» поделил очки с «Аль-Кадисией» (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Рубен Невеш — игрок «Аль-Хиляля»
Рубен Невеш — игрок «Аль-Хиляля» globallookpress.com

В составе гостей голы записали на свой счет Рубен Невеш на 8-й минуте и Салем Аль-Давсари на 90-й минуте.

У «Аль-Кадисии» отличились Наитан Нандес на 10-й минуте и Хулиан Киньонес на 76-й минуте.

Результат матча

Аль-КадисияСаудовская Аравия. Про-ЛигаАль-Кадисия2:2Аль-ХиляльАль-ХиляльЭр-Рияд
0:1 Рубен Невеш 8' 1:1 Наитан Нандес 10' 2:1 Хулиан Киньонес 76' 2:2 Салем Аль-Давсари 90'
Аль-Кадисия:  Коэн Кастельс,  Джехад Такри,  Начо,  Гастон Альварес,  Юлиан Вайгль,  Наитан Нандес,  Мусаб аль-Джувайр (Али Абдулла Хаззази 80'),  Кристофер Бонсу Баа (Yasir Al-Shahrani 90'),  Хулиан Киньонес,  Матео Ретеги,  Mohammed Abu Al Shamat
Аль-Хиляль:  Яссин Буну,  Тео Эрнандес,  Хассан ат-Тамбакти (Абдулкарим Дариси 82'),  Роб Холдинг,  Хамад Аль-Ями (Маркос Леонардо 82'),  Салем Аль-Давсари,  Малком,  Рубен Невеш,  Сергей Милинкович-Савич,  Дарвин Нуньес,  Мохаммед Канно (Нассер аль-Давсари 67')
Жёлтые карточки:  Наитан Нандес 22',  Джехад Такри 44',  Кристофер Бонсу Баа 89'  —  Малком 16',  Мохаммед Канно 22',  Хассан ат-Тамбакти 59'

После этого матча «Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 46-ю очками в активе.  «Аль-Кадисия» — на 4-й позиции (40).