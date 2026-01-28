Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Рафаэль Уразбахтин globallookpress.com

«На такие матчи футболистов особо настраивать не нужно. Встречи с топ-клубами случаются не так часто в карьере каждого игрока. Ребята не нуждаются в дополнительной мотивации. Напротив, важно немного снизить эмоциональный градус и настроить команду на спокойную, качественную игру, чтобы футболисты смогли показать свои лучшие качества», — приводит слова Уразбахтина пресс-служба клуба из Алма-Аты.

Матч «Арсенал» — «Кайрат» состоится уже сегодня, 28 января. Начало игры — в 23:00 мск.