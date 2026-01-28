Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о сборах команды и возможном усилении.

Заур Тедеев
Заур Тедеев globallookpress.com

«Безусловно, хотелось бы, чтобы сборы были короче.  Думаю, футболистам так было бы комфортнее и в целом легче готовиться к матчам чемпионата.  Спортсмены все чаще понимают, что такое профессиональный уровень и как поддерживать организм в нужном состоянии даже в период отсутствия официальных игр.  Поэтому более короткие сборы пошли бы всем на пользу.

Будет ли усиление?  Очень на это надеюсь.  Что получится — сказать сложно.  Нам бы, конечно, хотелось усилить позиции крайних нападающих», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» имеет в своем активе 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.