Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о сборах команды и возможном усилении.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Безусловно, хотелось бы, чтобы сборы были короче. Думаю, футболистам так было бы комфортнее и в целом легче готовиться к матчам чемпионата. Спортсмены все чаще понимают, что такое профессиональный уровень и как поддерживать организм в нужном состоянии даже в период отсутствия официальных игр. Поэтому более короткие сборы пошли бы всем на пользу.

Будет ли усиление? Очень на это надеюсь. Что получится — сказать сложно. Нам бы, конечно, хотелось усилить позиции крайних нападающих», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» имеет в своем активе 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.