В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» примет «Хоффенхайм». Матч состоится 27 января в Бремене, начало в 22:30 мск.

«Вердер» перед поединком находится на 15-й строчке с 18 очками на счету. Клуб не побеждает в Бундеслиге с 7 ноября, а в прошлом матче потерпел поражение от «Байера» со счетом 0:1.

Что касается «Хоффенхайма», то у него 3 победы подряд в турнире. Гости разобрались с гладбахской «Боруссией» (5:1), «Байером» (1:0) и «Айнтрахтом» (3:1). Клуб давно не проигрывает и благодаря своей стабильной форме занимает 3-е место с 36 баллами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Котировки букмекеров: 3.70 на победу «Вердера», 3.80 на ничью, 1.94 на победу «Хоффенхайма».

Прогноз ИИ: матч закончится со счетом 2:0 в пользу «Хоффенхайма».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вердер» — «Хоффенхайм» смотрите на LiveCup.Run.

