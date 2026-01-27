В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» примет «Хоффенхайм». Матч состоится 27 января в Бремене, начало в 22:30 мск.
«Вердер» перед поединком находится на 15-й строчке с 18 очками на счету. Клуб не побеждает в Бундеслиге с 7 ноября, а в прошлом матче потерпел поражение от «Байера» со счетом 0:1.
Что касается «Хоффенхайма», то у него 3 победы подряд в турнире. Гости разобрались с гладбахской «Боруссией» (5:1), «Байером» (1:0) и «Айнтрахтом» (3:1). Клуб давно не проигрывает и благодаря своей стабильной форме занимает 3-е место с 36 баллами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Котировки букмекеров: 3.70 на победу «Вердера», 3.80 на ничью, 1.94 на победу «Хоффенхайма».
- Прогноз ИИ: матч закончится со счетом 2:0 в пользу «Хоффенхайма».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вердер» — «Хоффенхайм» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.