Отложенный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Лейпцигом» состоится 27 января в 22:30 мск на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.
Для обеих команд игра имеет огромное значение. «Санкт-Паули» в случае победы покинет зону вылета и сможет подняться в зону плей-офф. Сейчас команда с 13 баллами занимает 17-е место. «Лейпциг» в случае успеха наберел 38 очков, что позволит ему обойти «Штутгарт» и «Хоффенхайм» в борьбе за 3-ю позицию.
«Лейпциг» явный фаворит поединка. «Быки» выиграли две предыдущие встречи против «Санкт-Паули». В последнем матче Бундеслиги гости разгромили «Хайденхайм». Удастся ли им развить успех и выйти на 3-е место?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Котировки букмекеров: 4.90 на победу «Санкт-Паули», 1.80 на победу «Лейпцига», 3.70 на ничью.
- Прогноз ИИ: победа «Лейпцига» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.