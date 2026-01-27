Отложенный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Лейпцигом» состоится 27 января в 22:30 мск на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.

Для обеих команд игра имеет огромное значение. «Санкт-Паули» в случае победы покинет зону вылета и сможет подняться в зону плей-офф. Сейчас команда с 13 баллами занимает 17-е место. «Лейпциг» в случае успеха наберел 38 очков, что позволит ему обойти «Штутгарт» и «Хоффенхайм» в борьбе за 3-ю позицию.

«Лейпциг» явный фаворит поединка. «Быки» выиграли две предыдущие встречи против «Санкт-Паули». В последнем матче Бундеслиги гости разгромили «Хайденхайм». Удастся ли им развить успех и выйти на 3-е место?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Котировки букмекеров: 4.90 на победу «Санкт-Паули», 1.80 на победу «Лейпцига», 3.70 на ничью.

Прогноз ИИ: победа «Лейпцига» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.