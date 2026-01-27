«Атлетико» желает подписать полузащитника «Баварии» Леона Горецку до конца текущего трансферного окна, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Леон Горецка globallookpress.com

По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне считает укрепление линии полузащиты приоритетным направлением работы на трансферном рынке после ухода Конора Галлахера в «Тоттенхэм».

Утверждается, что мюнхенцы просят за Горецку около 20 млн евро, но в «Атлетико» считают эту цену завышенной.

В текущем клубном сезоне Горецка провёл 28 матчей, в которых забил один гол.