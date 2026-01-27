После этого матча «Жирона» занимает 10-е место в таблице Примеры с 25-ю баллами. «Хетафе» располагается на 17-й позиции (22).

Уже на 90+4-й минуте «Жирона» смогла сравнять счет благодаря точному удару Витора Рейса .

Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Луис Васкес на 59-й минуте.

«Хетафе» и «Жирона» поделили очки (1:1) в матче 21-го тура испанской Примеры.

Футбол•Вчера 17:51 Трансферный дайджест. 20 — 26 января

Футбол•25/01/2026 20:14 «Барселона» — «Реал Овьедо»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•25/01/2026 02:49 «Реал» вернулся на первое место: Мбаппе не дал «Вильярреалу» приблизиться к лидерам

Футбол•25/01/2026 00:57 «Вильярреал» — «Реал»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•24/01/2026 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 18:23 Казахстанский Агуэро: кто такой Дастан Сатпаев и зачем он «Челси»

Футбол•Вчера 14:57 «МЮ» расправил крылья: неужели команда Каррика ворвется в чемпионскую гонку АПЛ?

Футбол•Вчера 14:45 Новый тренер — новая угроза: почему футболисты получают травмы после смены наставника

Футбол•Вчера 10:42 Продать и пожалеть: возможный уход Энцо Фернандеса — шаг назад для «Челси»

Футбол•Вчера 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А

Выбор читателей

Футбол•20/01/2026 12:40 «Паненка» в руки, кража полотенца и драка журналистов: хроника безумного финала Кубка Африки

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Футбол•20/01/2026 18:30 Наполеон бы одобрил: Арбелоа — тот самый «везучий генерал», который спасет сезон «Реала»?

Футбол•23/01/2026 19:41 От тотального доминирования до катастрофы: станет ли Гехи спасителем нового проекта Гвардиолы?

Футбол•21/01/2026 01:49 Полярная пощёчина для Гвардиолы: «Будё-Глимт» оформил сенсацию сезона против «Сити»

Самое интересное

Теннис•24/11/2025 17:07 Бесконечный марафон: почему топ-игроки требуют изменить календарь теннисного сезона

Футбол•24/11/2025 16:25 От «Бернабеу» до свободного рынка: шесть экс-игроков «Реала», оставшихся без клуба

Футбол•24/11/2025 14:06 Новое поколение «Барселоны»: кто повторит путь Ямаля и Фермина?

Футбол•23/11/2025 11:57 Уроки для «Ливерпуля»: как синдром чемпиона ломает великие команды