«Хетафе» и «Жирона» поделили очки (1:1) в матче 21-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Луис Васкес на 59-й минуте.
Уже на 90+4-й минуте «Жирона» смогла сравнять счет благодаря точному удару Витора Рейса.
Результат матча
ЖиронаЖирона1:1ХетафеХетафе
0:1 Luis Vasquez 59' 1:1 Витор Рейс 90+4'
Жирона: Марк-Андре тер Штеген, Хьюго Ринкон (Алехандро Франсес 82'), Витор Рейс, Дейли Блинд, Алекс Морено, Иван Мартин (Juan Arango 82'), Франсиско Пейнадо, Виктор Цыганков, Тома Лемар (Клаудио Эчеверри 63'), Бриан Хиль (Хоэль Рока 71'), Владислав Ванат
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Саид Ромеро, Даконам Ортега Дьене, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Марио Мартин, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Мартин Сатриано, Luis Vasquez (Sebastian Boselli 86')
Жёлтые карточки: Тома Лемар 17', Алекс Морено 80', Франсиско Пейнадо 87', Хоэль Рока 90', Владислав Ванат 90+7' — Домингуш Дуарте 26', Марио Мартин 83', Мартин Сатриано 90+2'
После этого матча «Жирона» занимает 10-е место в таблице Примеры с 25-ю баллами. «Хетафе» располагается на 17-й позиции (22).