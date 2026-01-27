Главный тренер «Барс елоны» Ханс-Дитер Флик оценил игру вингера команды Ламина Ямаля в последних матчах.

«У нас хорошие отношения, как и с другими игроками. Я ценю его прессинг, то, как он дает нам преимущество... В конце концов, все хотят увидеть гол, но как тренер я больше ценю другие аспекты, которые являются ключевыми для голов и хорошего ритма во время матча», — приводит слова Флика As.

В текущем сезоне чемпионата Испании на счету 18-летнего Ламина Ямаля 17 матчей, в которых он забил 7 мячей и сделал 7 ассистов.