«Лион» разгромил «Метц» (5:2) в матче 19-го тура французской Лиги 1.

Эндрик — игрок «Лиона» globallookpress.com

В составе гостей хет-трик оформил Эндрик, отличившись на 11-й, 45+1-й и 87-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Рубен Клюйверт на 16-й минуте и Тайлер Мортон на 32-й минуте.

У «Метца» отличились Коффи Куао на 34-й минуте и Хабиб Диалло на 64-й минуте.

Результат матча Метц Франция. Лига 1 2:5 Лион Лион 0:1 Эндрик 11' 0:2 Рубен Клюйверт 16' 0:3 Тайлер Мортон 32' 1:3 Коффи Куао 34' 1:4 Эндрик 45+1' 2:4 Хабиб Диалло 64' 2:5 Эндрик 87' пен. Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао, Терри Йегбе ( Ури Мишель Мбула 63' ), Максим Колен ( Георгий Абуашвили 78' ), Жан-Филипп Гбамин, Жесси Деменге ( Бенжамен Стамбули 62' ), Альфа Амаду Туре ( Believe Munongo 62' ), Бубакар Траоре, Георгий Цитаишвили, Готье Эн ( Ибу Сане 88' ), Хабиб Диалло Лион: Доминик Грейф, Ханс Хатебур, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Халес Мера ( Матис Де Карвалью 74' ), Корентин Толиссо ( Мусса Ньякат 46' ), Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Афонсу Морейра ( Remi Himbert 90' ), Эндрик Жёлтая карточка: Коффи Куао 72' (Метц)

Статистика матча 6 Удары в створ 10 2 Удары мимо 1 53 Владение мячом 47 6 Угловые удары 4 4 Офсайды 2 10 Фолы 5

После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 36-ю очками в активе. «Метц» — на последней 18-й позиции с 12-ю баллами.