«Лион» разгромил «Метц» (5:2) в матче 19-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей хет-трик оформил Эндрик, отличившись на 11-й, 45+1-й и 87-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Рубен Клюйверт на 16-й минуте и Тайлер Мортон на 32-й минуте.
У «Метца» отличились Коффи Куао на 34-й минуте и Хабиб Диалло на 64-й минуте.
Результат матча
МетцФранция. Лига 12:5ЛионЛион
0:1 Эндрик 11' 0:2 Рубен Клюйверт 16' 0:3 Тайлер Мортон 32' 1:3 Коффи Куао 34' 1:4 Эндрик 45+1' 2:4 Хабиб Диалло 64' 2:5 Эндрик 87' пен.
Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао, Терри Йегбе (Ури Мишель Мбула 63'), Максим Колен (Георгий Абуашвили 78'), Жан-Филипп Гбамин, Жесси Деменге (Бенжамен Стамбули 62'), Альфа Амаду Туре (Believe Munongo 62'), Бубакар Траоре, Георгий Цитаишвили, Готье Эн (Ибу Сане 88'), Хабиб Диалло
Лион: Доминик Грейф, Ханс Хатебур, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Халес Мера (Матис Де Карвалью 74'), Корентин Толиссо (Мусса Ньякат 46'), Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Афонсу Морейра (Remi Himbert 90'), Эндрик
Жёлтая карточка: Коффи Куао 72' (Метц)
После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 36-ю очками в активе. «Метц» — на последней 18-й позиции с 12-ю баллами.