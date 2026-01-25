«Лион» разгромил «Метц» (5:2) в матче 19-го тура французской Лиги 1.

Эндрик — игрок «Лиона»
Эндрик — игрок «Лиона» globallookpress.com

В составе гостей хет-трик оформил Эндрик, отличившись на 11-й, 45+1-й и 87-й минутах встречи.  Еще по голу записали на свой счет Рубен Клюйверт на 16-й минуте и Тайлер Мортон на 32-й минуте.

У «Метца» отличились Коффи Куао на 34-й минуте и Хабиб Диалло на 64-й минуте.

Результат матча

МетцФранция. Лига 1Метц2:5ЛионЛионЛион
0:1 Эндрик 11' 0:2 Рубен Клюйверт 16' 0:3 Тайлер Мортон 32' 1:3 Коффи Куао 34' 1:4 Эндрик 45+1' 2:4 Хабиб Диалло 64' 2:5 Эндрик 87' пен.
Метц:  Джонатан Фишер,  Коффи Куао,  Терри Йегбе (Ури Мишель Мбула 63'),  Максим Колен (Георгий Абуашвили 78'),  Жан-Филипп Гбамин,  Жесси Деменге (Бенжамен Стамбули 62'),  Альфа Амаду Туре (Believe Munongo 62'),  Бубакар Траоре,  Георгий Цитаишвили,  Готье Эн (Ибу Сане 88'),  Хабиб Диалло
Лион:  Доминик Грейф,  Ханс Хатебур,  Рубен Клюйверт,  Клинтон Мата,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Халес Мера (Матис Де Карвалью 74'),  Корентин Толиссо (Мусса Ньякат 46'),  Таннер Тессманн,  Тайлер Мортон,  Афонсу Морейра (Remi Himbert 90'),  Эндрик
Жёлтая карточка:  Коффи Куао 72' (Метц)

После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 36-ю очками в активе.  «Метц» — на последней 18-й позиции с 12-ю баллами.