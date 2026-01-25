Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Овьедо»(3:0).

«Мы играли не лучшим образом, я знаю. Особенно в первой половине. В последние недели и месяцы команда поработала фантастически. Сегодня во втором тайме мы играли лучше чем в первом. У нас много игр и переездов — это не оправдание, но сегодня нам не удалось предстать в лучшей форме.

Ламин забил фантастический гол. Третий гол в этом матче, прекрасный для него. Счет 3:0 очень важен.

Во втором тайме мы сделали много хорошего в сравнении с первым», — цитирует Флика Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 52 очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й позиции с 13-ю баллами.