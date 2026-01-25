25 января в Мадриде «Атлетико» и «Мальорка» сыграют в рамках поединка 21-го тура чемпионата Испании. Старт встречи в 17:00 мск.
«Атлетико» после победы над «Алавесом» имеет 41 очко. «Матрасники» занимают третье место в таблице, но пока без перспективы подняться выше. На данный момент команда Симеоне не проигрывает в турнире уже 4 матча. Дома этот показатель еще лучше. «Атлетико» выиграл в 9 из 10 поединков и лишь раз сыграл вничью.
«Мальорка» в двух баллах от зоны вылета. У команды 21 очко. В прошлом туре «островитяне» набрали 3 балла, обыграв дома «Атлетик» Бильбао. Однако выезды в этом сезоне для «Мальорки» — настоящая головная боль. В 10 турах гости имеют только одну победу и 7 поражений.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров: 1.40 на победу «Атлетико», 4.75 на ничью, 8.25 на победу «Мальорки».
- Прогноз ИИ: «Атлетико» и «Мальорка» сыграют нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.