«Валенсия» одержала победу над «Эспаньолом» (3:2) в матче 21-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Уго Дуро на 15-й минуте, Эрай Джёмерт на 59-й и Ларджи Рамазани на 90+4-й минуте с пенальти.
У «Эспаньола» гол забил Рамон Терратс на 54-й минуте.
На 79-й минуте игрок «Валенсии» Хосе Копете оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
ВаленсияВаленсия3:2ЭспаньолБарселона
1:0 Уго Дуро 15' 1:1 Рамон Терратс 54' 2:1 Эрай Джёмерт 59' 3:1 Ларджи Рамазани 90+4' пен.
Валенсия: Столе Димитриевски, Димитри Фулкье, Эрай Джёмерт, Хосе Копете, Хесус Васкес Алькальде, Филип Угринич (Батист Сантамария 88'), Пепелу (Ларджи Рамазани 88'), Луис Риоха (Хави Герра 88'), Арно Данжума (Диего Лопес 63'), Уго Дуро (Садик Умар 64'), Лукас Бельтран
Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Шарль Пикель 79'), Пере Милья (Эдуардо Экспозито 51'), Роберто Фернандес, Рамон Терратс (Мигель Рубио 79'), Поль Лосано (Кевин Гарсиа 51'), Урко Гонсалес, Жофре Каррерас (Тайрис Долан 70'), Рубен Санчес
Жёлтые карточки: Хесус Васкес Алькальде 63' — Поль Лосано 45+1', Кевин Гарсиа 56', Фернандо Калеро 67', Рубен Санчес 90+3'
После этого матча «Валенсия» занимает 5-е место в таблице Примеры с 34 очками в активе. «Эспаньол» — на 13-й строчке с 23 баллами.