«Валенсия» одержала победу над «Эспаньолом» (3:2) в матче 21-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Уго Дуро на 15-й минуте, Эрай Джёмерт на 59-й и Ларджи Рамазани на 90+4-й минуте с пенальти.

У «Эспаньола» гол забил Рамон Терратс на 54-й минуте.

На 79-й минуте игрок «Валенсии» Хосе Копете оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча Валенсия Валенсия 3:2 Эспаньол Барселона 1:0 Уго Дуро 15' 1:1 Рамон Терратс 54' 2:1 Эрай Джёмерт 59' 3:1 Ларджи Рамазани 90+4' пен. Валенсия: Столе Димитриевски, Димитри Фулкье, Эрай Джёмерт, Хосе Копете, Хесус Васкес Алькальде, Филип Угринич ( Батист Сантамария 88' ), Пепелу ( Ларджи Рамазани 88' ), Луис Риоха ( Хави Герра 88' ), Арно Данжума ( Диего Лопес 63' ), Уго Дуро ( Садик Умар 64' ), Лукас Бельтран Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро ( Шарль Пикель 79' ), Пере Милья ( Эдуардо Экспозито 51' ), Роберто Фернандес, Рамон Терратс ( Мигель Рубио 79' ), Поль Лосано ( Кевин Гарсиа 51' ), Урко Гонсалес, Жофре Каррерас ( Тайрис Долан 70' ), Рубен Санчес Жёлтые карточки: Хесус Васкес Алькальде 63' — Поль Лосано 45+1', Кевин Гарсиа 56', Фернандо Калеро 67', Рубен Санчес 90+3'

Статистика матча 5 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 7 13 Фолы 9

После этого матча «Валенсия» занимает 5-е место в таблице Примеры с 34 очками в активе. «Эспаньол» — на 13-й строчке с 23 баллами.