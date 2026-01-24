Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о критике в адрес форварда Эрлинга Холанна после последних матчей.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Эрлинг не должен ни перед кем извиняться. Он должен делать всё возможное, и он старается. Если команда не побеждает, это не вина одного игрока, это ответственность всех. Не нужно извиняться — извиняешься, если не выкладываешься на максимум, а этого нет, так что извиняться не нужно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Напомним, что «Манчестер Сити» сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но в последних матчах проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2) в чемпионате и «Буде-Глимту» (1:3) в Лиге чемпионов.