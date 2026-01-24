Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о выборах президента каталонцев.

За этот пост между собой поспорят Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.

«Честно говоря, знаю одного-двух потенциальных кандидатов, но я сосредоточен на своей работе. Когда придёт время, буду в курсе и решу, за кого голосовать.

Думаю, за последние полтора года произошло много позитивных изменений. Мы не вкладывали много денег, но приняли правильные решения относительно игроков, которые пришли к нам, и даём молодым футболистам возможности для совершенствования и развития. Это очень хорошая ситуация. Стабильность важна для клуба. Посмотрим, что будет дальше. Будущее клуба выбирают сами члены клуба, надеюсь, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Флика Marca.

В настоящий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.