Российский тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Игорь Шалимов globallookpress.com

«Реал Сосьедад сейчас не найдет команду для Захаряна, о какой аренде в Европе сейчас можно говорить? У него травма на травме, они его не видят. Как ты будешь ставить его в состав, если он не готов? Не факт, что в России Захарян также завоюет место в стартовом составе», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

За испанский клуб Захарян играет с августа 2023 года, перебравшись из московского «Динамо». Всего сыграл за «Реал Сосьедад» 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах и забил один в большей части из них появляясь на замену.

Ранее появилась информация, что Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» уже в зимнее трансферное окно.