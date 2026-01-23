Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о матче против «Шанхай Шеньхуа» (2:2, 5:3 по пенальти).

«Задача — чтобы игроки получили одинаковую нагрузку. По движению посмотрим данные после игры, но по самой игре есть пробелы в тактическом и техническом плане. В первом тайме было хуже, во втором уже получше. Но молодые всегда форму быстрее набирают, они более голодные. Получился хороший спарринг, очень информативная игра», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

«Динамо» проведет следующий матч 26 января против еще одного китайского клуба — «Чэнду».