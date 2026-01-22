Легенда московского «Спартака» Егор Титов рассказал, чего он ждет в качестве главного тренера клуба от Хуана Карседо.

Егор Титов globallookpress.com

«Могу сказать сразу, мало что знал о его карьере. Наверное, и вам, журналистам, чемпионат Кипра не сильно интересен. Да, там играет Александр Кокорин, об этом в курсе, но не более того. Карседо работал с Эмери, знает, что такое "Спартак". За эти 14 лет он набрался опыта, есть амбиции, наработки.

Приехал со своим тренерским штабом, но сразу скажу — очень хорошо, что оставили Вадима Романова. Есть человек, который может подсказать. Честно, для меня Карседо — загадка. Но есть спортивный блок, который анализировал работу тренера и принял решение.

Мне хочется, чтобы "Спартак" играл в интересный и атакующий футбол. Пусть будут поражения, без них никак. Но важно уходить со стадиона со словами: "Сегодня был классный матч, красивый футбол", — сказал Титов "СЭ".

Карседо назначили главным тренером красно-белых 5 января и дали ему контракт до лета 2028 года. Он уже работал с "Спартаке" в тренерском штабе Унаи Эмери. Последнее время он руководил кипрским "Пафосом".