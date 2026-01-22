Наставник «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги разгрома своей командой «Марселя» со счетом 3:0 в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Арне Слот globallookpress.com

«В первом тайме было несколько моментов, когда мы отбирали у них мяч и на контратаках могли сыграть лучше. Хорошо действовали с мячом. Cоздали меньше моментов, чем в субботу, но забили три. Естественно, у всех отличное настроение, когда столько забиваешь. Это намного лучше, чем в пять раз больше моментов и всего один гол», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Эта победа позволила мерсисайдцам выйти на 4-ю строчку в таблице ЛЧ с 15 очками. «Марсель» (9) теперь занимает 19-е место.