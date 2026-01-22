«Ливерпуль» набрал 15 баллов и поднялся на 5-е место в общей таблице, «Марсель» с 9 очками опустился на 19-ю строчку.

Доминик Собослаи вывел гостей вперед на 45+1-й минуте. Джереми Фримпонг удвоил преимущество «красных» на 70-й минуте. Коди Гакпо в компенсированное время установил окончательный счет встречи.

