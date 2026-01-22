«Ливерпуль» обыграл «Марсель» в гостевом матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0.

Доминик Собослаи
Доминик Собослаи globallookpress.com

Доминик Собослаи вывел гостей вперед на 45+1-й минуте. Джереми Фримпонг удвоил преимущество «красных» на 70-й минуте. Коди Гакпо в компенсированное время установил окончательный счет встречи.

Результат матча

МарсельМарсельМарсель0:1ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль
0:1 Доминик Собослаи 45+1'
Марсель:  Херонимо Рульи,  Бенжамен Павар,  Леонардо Балерди,  Факундо Медина,  Микаэль Мурильо,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Жоффрей Кондогбиа (Билал Надир 68'),  Хамед Траоре Жуниор (Игор Пайшао 68'),  Мэйсон Гринвуд,  Тимоти Уэа,  Амин Гуири (Пьер-Эмерик Обамеянг 67')
Ливерпуль:  Алисон,  Милош Керкез,  Вирджил ван Дейк,  Джо Гомес,  Жереми Фримпонг,  Флориан Вирц,  Доминик Собослаи,  Мохамед Салах,  Алексис Мак Аллистер,  Райан Гравенберх,  Уго Экитике
Жёлтая карточка:  Бенжамен Павар 48' (Марсель)

«Ливерпуль» набрал 15 баллов и поднялся на 5-е место в общей таблице, «Марсель» с 9 очками опустился на 19-ю строчку.