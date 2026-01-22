«Ливерпуль» обыграл «Марсель» в гостевом матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0.
Доминик Собослаи вывел гостей вперед на 45+1-й минуте. Джереми Фримпонг удвоил преимущество «красных» на 70-й минуте. Коди Гакпо в компенсированное время установил окончательный счет встречи.
Результат матча
МарсельМарсель0:1ЛиверпульЛиверпуль
0:1 Доминик Собослаи 45+1'
Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Микаэль Мурильо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа (Билал Надир 68'), Хамед Траоре Жуниор (Игор Пайшао 68'), Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа, Амин Гуири (Пьер-Эмерик Обамеянг 67')
Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жереми Фримпонг, Флориан Вирц, Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Уго Экитике
Жёлтая карточка: Бенжамен Павар 48' (Марсель)
«Ливерпуль» набрал 15 баллов и поднялся на 5-е место в общей таблице, «Марсель» с 9 очками опустился на 19-ю строчку.