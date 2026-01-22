Завершились два матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

Наир Тикнизян — защитник «Црвены Звезды» globallookpress.com

В одной из встреч «Црвена Звезда» обыграла «Мальме» в гостях со счетом 1:0.

Единственный гол у сербской команды записал на свой счет Василие Костов на 16-й минуте.

После этого матча «Црвена Звезда» занимает 9-е место в таблице с 13-ю очками в активе. «Мальме» — на 34-й строчке (1).

ПАОК одержал победу над «Бетисом» со счетом 2:0.

У греческой команды отличились Андрия Живкович на 67-й минуте и Георгиос Якумакис на 86-й минуте с пенальти.

ПАОК располагается на 11-й позиции с 12-ю баллами, а «Бетис» — на 5-й строчке с 14-ю очками.