Полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски перейдет в «Ренн», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Себастьян Шиманьски globallookpress.com

По информации источника, в скором времени польский игрок пройдет медицинское обследование для перехода в «Ренн». В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 24 матча в составе турецкого клуба во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Утверждается, что за экс-футболиста московского «Динамо» французский клуб заплатит 10,5 млн евро.

Шиманьски выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2022 год, он провёл 77 игр в РПЛ и отличился восемью забитыми мячами.