Фабрицио Романо, известный инсайдер, поделился информацией о травме вингера «Эвертона» Джека Грилиша. По его данным, футболист получил стрессовый перелом стопы и будет восстанавливаться около трех месяцев.

Джек Грилиш globallookpress.com

«Джек Грилиш выбыл на три месяца из-за стрессового перелома стопы. Обследования, проведённые сегодня, подтвердили серьёзность травмы. Это станет большим ударом для клуба», — написал Романо в социальной сети X.

Грилиш присоединился к «Эвертону» на правах аренды из «Манчестер Сити» на один сезон. Его контракт с ливерпульским клубом истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча за «Эвертон», забив два гола и отдав шесть результативных передач.