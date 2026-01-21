21 января на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Пафос» в матче 7-го тура Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 мск.
После поражения от «Аталанты» «Челси» явно намерен реабилитироваться. Сейчас «аристократы» имеют 10 очков и занимают 14-е место, но в случае победы они имеют все шансы на то, чтобы оказаться в топ-8.
«Пафосу» будет сложно, но он может удивить. Правда, «Баварию» и «Ювентус» удивить не удалось. Матчи с этими командами гости проиграли. Тем не менее они находятся в 2 очках от зоны плей-офф и поэтому им нужно продолжать борьбу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров: 1.12 на победу «Челси», 9.80 на ничью, 19.0 на победу «Пафос».
- Искусственный интеллект предсказал крупный результат 6:2 в пользу «Челси».
Трансляция матча
