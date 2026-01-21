В среду, 21 января, «Челси» примет на своем поле кипрский «Пафос» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:45 Главным арбитром встречи назначен Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», который вмещает 40 341 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Пафос». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Челси»: Йоргенсен Филип, Гюсто Мало, Фофана Уэсли, Бадьяшиль Бенуа, Хато Йоррель, Джеймс Рис, Кайседо Мойсес, Нету Педру, Фернандес Энцо, Гарначо Алехандро, Делап Лиам.

«Пафос»: Гортер Джей, Бруно, Люккассен Деррик, Пилеас Костас, Сема Кен, Родригеш Педру, Шуньич Иван, Жажа, Драгомир Влад, Оршич Мислав, Силва Андерсон.

«Челси»

«Челси» в нынешнем сезоне крайне нестабилен и выступление в Лиге чемпионов не стали исключением. На счету «аристократов» 10 набранных очков в шести предыдущих турах и это 14-я строчка в турнирной таблице. Отставание от заветной восьмерки составляет три очка, которые нужно преодолеть за два матча.

В национальном первенстве Англии «Челси» выступает на среднем уровне и занимает шестое место в таблице АПЛ. Недавно у «синих» произошла смена главного тренера, которая должна изменить ход событий и улучшить положение команды — по крайней мере, так думает руководство клуба. В последнем туре АПЛ «Челси» обыграл «Брентфорд» (2:0).

«Пафос»

«Пафос» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, но все равно сражается в каждом матче и даже набирает очки. Пока команда не потеряла шансы на выход в плей-офф: от 24-й строчки ее отделяет всего два балла. В последнем туре ЛЧ «Пафос» в гостях проиграл туринскому «Ювентусу» со счетом 0:2.

В национальном первенстве Кипра «Пафос» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Омонии» на пять очков. В последнем туре команду ждала неудача — выездное поражение от клуба «Олимпиакос Никосия» со счетом 0:2.

Личные встречи

Между собой «Челси» и «Пафос» до этого ни разу не играли и сейчас готовятся провести первую очную дуэль.

