прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

21 января в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» и «Пафос». Начало игры — в 23:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: Лондонцы нынче выглядят не столь ярко. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Челси» набрал 10 очков в 6 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лондонцы одолели «Брентфорд» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (2:3). Зато поединок с «Чарльтоном» завершился уверенным успехом (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Челси» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Лондонцы нынче не столь стабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Челси» намерен запрыгнуть в топ-8. Да и вообще, киприотов команда обязана обыгрывать при любой диспозиции.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Лондонцы мотивированы побороться за попадание в восьмерку сильнейших.

«Пафос»

Турнирное положение: Киприоты в Лиге чемпионов выглядят бледно. Команда ныне пребывает на 26 месте турнирной таблицы.

Причем «Пафос» в 6 матчах турнира набрал лишь 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Олимпиакосу» Никосия.

До того команда нанесла поражение «Омонии Арадипу» (2:0). А вот чуть ранее она переиграла «Хлораку» (2:1).

При этом «Пафос» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Киприоты в последних поединках не блистали сверхуверенной игрой. Команда забивает с некоторой натугой.

При этом «Пафос» способен дать бой любому оппоненту. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Киприоты твердо намерены пробиться в топ-24. До заветной позиции команда не хватает всего оденого зачетного балла.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Киприоты постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Лондонцы в среднем пропускают больше одного мяча за матч

«Челси» в среднем забивает 2 гола за матч

«Пафос» в Лиге чемпионов забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 3.15.

Прогноз: «Челси» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, да и киприотам палец в рот не клади.

2.05 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Челси» — «Пафос» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.85 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Челси» — «Пафос» позволит вывести на карту выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.85