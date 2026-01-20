Матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА между «Олимпиакосом» и «Байером» состоится 20 января в 23:00 мск.

«Олимпиакос» постарается набрать 3 очка, которые крайне важны для команды. Хозяева находятся в двух очках от 24-й позиции. В прошлом туре они одержали свою первую победу в розыгрыше, минимально выиграв у «Кайрата».

«Байер» идет на серии из двух побед и ничьи. В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом», а до этого были победы над «Ман Сити» и «Бенфикой». Леверкузенцы в числе лучших выездных команд турнира с двумя победами и ничьей. Воспользуются ли гости своим преимуществом?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров: 2.31 на победу «Олимпиакоса», 3.60 на ничью, 2.95 на победу «Байера».

Искусственный интеллект пророчит «Олимпиакосу» победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.