Матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА между «Олимпиакосом» и «Байером» состоится 20 января в 23:00 мск.
«Олимпиакос» постарается набрать 3 очка, которые крайне важны для команды. Хозяева находятся в двух очках от 24-й позиции. В прошлом туре они одержали свою первую победу в розыгрыше, минимально выиграв у «Кайрата».
«Байер» идет на серии из двух побед и ничьи. В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом», а до этого были победы над «Ман Сити» и «Бенфикой». Леверкузенцы в числе лучших выездных команд турнира с двумя победами и ничьей. Воспользуются ли гости своим преимуществом?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.
- Коэффициенты букмекеров: 2.31 на победу «Олимпиакоса», 3.60 на ничью, 2.95 на победу «Байера».
- Искусственный интеллект пророчит «Олимпиакосу» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.