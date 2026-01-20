Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов назвал позиции, которые нужно усилить московскому «Динамо» в текущее зимнее трансферное окно.

Ролан Гусев — главный тренер «Динамо» globallookpress.com

«"Динамо" нужен центральный защитник, не помешает ещё один опорник и крайний нападающий. Если бы они кого-то приобретали, можно было бы обсуждать. Ощущение, что пока нет даже намётков. Я считаю, что нужен центральный защитник. В обороне в последние годы у "Динамо" постоянные ротации. Должны быть игроки, которые борются за самые высокие места на хорошем уровне. Однако хорошие игроки стоят хороших денег», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

«Динамо» с 21 баллом занимает 10-е место в РПЛ по итогам 18-ти сыгранных туров.