Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров сообщил, что на данный момент клуб не ведет переговоров о покупке российского защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии.

Георгий Джикия globallookpress.com

«Наш клуб в данный момент не ведет переговоров о приобретении Георгия Джикии», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что грозненский клуб проявляет интерес к экс-игроку московского «Спартака» и сборной России.

32-летний Георгий Джикия продолжает выступать за «Антальяспор» по контракту, действующему до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро.