Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает возможность приглашения Хаби Алонсо на должность главного тренера, сообщает издание The Independent.
Руководство «шпор» разочаровано работой нынешнего наставника Томаса Франка и рассматривает возможность его увольнения в ближайшее время.
Также интерес к Хаби Алонсо, который недавно покинул мадридский «Реал», проявляет и немецкий «Айнтрахт».
Сейчас «Тоттенхэм» идет на 14-м месте в таблице АПЛ с 27 очками после 22 матчей. Франк возглавил лондонцев перед началом этого сезона.