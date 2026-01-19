Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает возможность приглашения Хаби Алонсо на должность главного тренера, сообщает издание The Independent.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо globallookpress.com

Руководство «шпор» разочаровано работой нынешнего наставника Томаса Франка и рассматривает возможность его увольнения в ближайшее время.

Также интерес к Хаби Алонсо, который недавно покинул мадридский «Реал», проявляет и немецкий «Айнтрахт».

Сейчас «Тоттенхэм» идет на 14-м месте в таблице АПЛ с 27 очками после 22 матчей.  Франк возглавил лондонцев перед началом этого сезона.