Вингер сборной Марокко Браим Диас высказался о поражении от Сенегала (0:1) в финале Кубка африканских наций.

Браим Диас globallookpress.com

Напомним, что полузащитник «Реала» на 24-й компенсированной минуте матча нереализовал пенальти, пробив «паненкой». После этого его команда пропустила в овертайме и проиграла.

«Моя душа болит. Я мечтал об этом титуле — благодаря всей любви, которую вы мне дали, каждому сообщению, каждому проявлению поддержки, из-за которых я чувствовал, что я не один. Я боролся изо всех сил, отдавая всего себя, играя сердцем.

Вчера я подвел команду. Я беру на себя всю ответственность и искренне прошу прощения.

Мне будет непросто восстановиться, потому что такие раны заживают нелегко, но я попробую. Не ради себя, а ради всех, кто верил в меня, и ради всех, кто страдал вместе со мной.

Я продолжу идти вперед, чтобы однажды суметь отплатить за всю эту любовь и стать источником гордости для моего марокканского народа», — написал Диас на своей странице в социальной сети.