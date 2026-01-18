В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» и «Унион Берлин» сыграли вничью 1:1.

Счет в этой игре был открыт на 59-й минуте, когда точным ударом отметился Крис Фухрих. Гости смогли уйти от поражения на 83-й минуте усилиями Чон У Ена.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 1:1 Унион Берлин 1:0 Крис Фюрих 59' 1:1 Чон У Ён 83' Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман ( Лоранс Ассиньон 90' ), Рамон Хендрикс ( Чема Андрес 90' ), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Николас Нартей ( Эрмедин Демирович 75' ), Ангело Штиллер ( Jeremy Arevalo 90' ), Атакан Каразор, Джейми Левелинг, Крис Фюрих ( Финн Ельч 76' ), Дениз Ундав Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович ( Ильяс Анса 69' ), Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Алёша Кемляйн, Андраш Шефер ( Чон У Ён 75' ), Рани Хедира, Яник Хаберер, Андрей Илич ( Оливер Бёрк 90' ), Ливан Бурджу ( Стэнли Нсоки 69' ) Жёлтые карточки: Йоша Вагноман 41' — Ливан Бурджу 1'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 7 Удары мимо 6 57 Владение мячом 43 3 Угловые удары 8 6 Фолы 11

«Штутгарт» с 33 очками теперь занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион Берлин» (24) — восьмой.