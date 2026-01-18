В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» и «Унион Берлин» сыграли вничью 1:1.
Счет в этой игре был открыт на 59-й минуте, когда точным ударом отметился Крис Фухрих. Гости смогли уйти от поражения на 83-й минуте усилиями Чон У Ена.
Результат матча
ШтутгартШтутгарт1:1УнионБерлин
1:0 Крис Фюрих 59' 1:1 Чон У Ён 83'
Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Лоранс Ассиньон 90'), Рамон Хендрикс (Чема Андрес 90'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Николас Нартей (Эрмедин Демирович 75'), Ангело Штиллер (Jeremy Arevalo 90'), Атакан Каразор, Джейми Левелинг, Крис Фюрих (Финн Ельч 76'), Дениз Ундав
Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович (Ильяс Анса 69'), Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Алёша Кемляйн, Андраш Шефер (Чон У Ён 75'), Рани Хедира, Яник Хаберер, Андрей Илич (Оливер Бёрк 90'), Ливан Бурджу (Стэнли Нсоки 69')
Жёлтые карточки: Йоша Вагноман 41' — Ливан Бурджу 1'
«Штутгарт» с 33 очками теперь занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион Берлин» (24) — восьмой.