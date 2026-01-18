Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев хочет проверить свою команду на зимних сборах в матчах с иностранным соперниками.

«Работа на сборах предстоит тяжелая. Она всегда тяжелая. Первые два дня многие ребята отходят от перелетов. Некоторые пролетели несколько часовых поясов, им нужно некоторое время. У нас запланировано шесть матчей в течение сбора. Программа тренировок, в целом, не особо меняется. Все ребята примерно знают, что мы будем делать.

В идеале нам хотелось бы сыграть против иностранных команд, но пока что запланирован один соперник из Казахстана, остальные из России. Это сильные соперники, но хотелось бы немножко разнообразия. У нас запланирован матч с "Зенитом", есть договоренность о матче в формате 120 минут. Это будет очень важная игра, потому что у нас много ребят, которым нужна игровая практика. Также есть ребята, которые вернулись после травм», — заявил Мусаев в эфире на «Матч ТВ».

После первой части сезона «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ с 40 очками. Чемпионат возобновится в конце февраля.