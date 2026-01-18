«Наполи» достиг договоренности с полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом относительно условий контракта, включая зарплату и срок его действия.

Жоао Гомес globallookpress.com

Однако на данный момент чемпион Италии не смог договориться с «волками» о трансфере 24-летнего игрока. Об этом сообщает Caught Offside.

«Манчестер Юнайтед» следит за бразильским футболистом с лета. Манкунианцы рассматривают Гомеса как замену 33-летнему Каземиро, который покинул клуб.

В текущем сезоне Жоао Гомес сыграл 24 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Вулверхэмптоном» действует до лета 2030 года.