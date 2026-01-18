В матче 21-го тура Серии А «Болонья» примет «Фиорентину». Игра состоится 18 января на «Ренато Даль'Ара», начало в 17:00 мск.
У «Болоньи» 30 очков. Команда находится на 8-й строчки турнирной таблицы. В этом сезоне за 20 туров она добыла 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. В прошлом туре «борзые» обыграли на выезде «Верону» со счетом 3:2 и теперь находятся в 4 очках от зоны еврокубков.
«Фиорентина» с 14 баллами занимает 18-е место. «Фиалки» стараются покинуть зону вылета. Они проиграли только в одном из пяти поединков турнира. В последних турах гости добыли ничьи во встречах с «Миланом» и «Лацио». За 20 матчей коллектив оформил только 2 победы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.33.
- Котировки букмекеров: 2.40 на победу «Болоньи», 3.25 на ничью, 3.05 на победу «Фиорентины».
- Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.