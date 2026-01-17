Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о ничейном результате своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1).

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» liverpoolfc.com

«Конечно, я очень разочарован результатом. Эта статистика много говорит о владении мячом и создании моментов. Мы контролировали мяч даже больше, чем обычно, много создавали, при этом — в очередной раз — не позволяя создать у своих ворот практически ничего, но все равно пропустили.

Прямо перед тем, как мы пропустили, был момент, когда мы пытались разыграть мяч от ворот, но потеряли его, после чего едва не случился автогол, но Алиссон выручил. А вскоре мы снова попытались разыграть от ворот, потерпели неудачу — и соперник хорошо реализовал момент. Потом у нас было много, много, много моментов, однако результат — 1:1.

Порой мы наносили точные удары, но один из защитников выносил мяч из ворот. Мы на этой неделе и предыдущих много говорили об игре против низко обороняющихся команд и о том, как можно создавать больше моментов. Думаю, сегодня мы все это делали. Но порой в виде спорта с низкой результативностью так бывает, что лучшая команда создает достаточно, но не побеждает», — сказал Слот NBC Sports.

После этого матча «Ливерпуль» располагается на 4-й позиции в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Марселя» 21-го января в Лиге чемпионов.