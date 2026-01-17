«Наполи» примет «Сассуоло» 17 января в матче 21-го тура Серии А. Старт игры в 20:00 мск.

«Наполи» с 40 очками находится в зоне риска. Команда Антонио Конте может потерять место в топ-4, если сегодня не наберет очки. Хозяев устроит только победа.

«Сассуоло» в последнее время часто раздает соперникам очки. В последних двух турах коллектив потерпел поражение от «Ромы» и «Ювентуса». Смогут ли неаполитанцы пойти по стопам конкурентов и обыграть «Сассуоло»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.46 на победу «Наполи», 4.30 на ничью, 7.40 на победу «Сассуоло».

Искусственный интеллект предсказал победу «Наполи» со счетом 2:1.

Трансляция матча

