Нападающий Матео Кассьерра продолжит карьеру в «Атлетико Минейро», сообщает журналист Пипе Сиерра.

Матео Кассьерра globallookpress.com

«Зенит», где ранее выступал футболист, достиг соглашения с бразильским клубом и согласовал условия личного контракта с 28-летним форвардом. Официально о трансфере объявят в ближайшее время. В борьбе за игрока «Атлетико Минейро» победил мексиканский «Монтеррей».

В «Зените» Кассьерра играет с лета 2022 года и за это время провел 127 матчей во всех турнирах, забив 49 голов и отдав 23 результативные передачи.