17 января состоится матч 18-го тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Байер». Старт встречи в 17:30 мск.

Команды разыграют 5-е место, которое на данный момент занято «Хоффенхаймом». Хозяева имеют 30 очков, а «Байер» идет позади всего в одном пункте.

В прошлом туре «Хоффе» разгромил гладбахскую «Боруссию» со счетом 5:1 и продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей. «Байер» потерпел неприятное поражение от «Штутгарта», уступив 1:4 на домашнем стадионе.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.19.

Котировки букмекеров: 2.32 на победу «Хоффенхайма», 3.80 на ничью, 2.85 на победу «Байера».

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Хоффенхайма» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

