17 января состоится матч 18-го тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Байер». Старт встречи в 17:30 мск.
Команды разыграют 5-е место, которое на данный момент занято «Хоффенхаймом». Хозяева имеют 30 очков, а «Байер» идет позади всего в одном пункте.
В прошлом туре «Хоффе» разгромил гладбахскую «Боруссию» со счетом 5:1 и продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей. «Байер» потерпел неприятное поражение от «Штутгарта», уступив 1:4 на домашнем стадионе.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.19.
- Котировки букмекеров: 2.32 на победу «Хоффенхайма», 3.80 на ничью, 2.85 на победу «Байера».
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Хоффенхайма» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
