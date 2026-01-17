В матче 20-го тура испанской Примеры «Жирона» на выезде переиграла «Эспаньол» со счетом 2:0.
Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стал украинской нападающий Владислав Ванат с пенальти на 45+3-й и 92-й минутах.
Результат матча
ЭспаньолБарселона0:1ЖиронаЖирона
0:1 Владислав Ванат 45+4' пен.
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали (Рубен Санчес 57'), Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Урко Гонсалес, Поль Лосано (Антониу Рока 83'), Тайрис Долан (Жофре Каррерас 46'), Эдуардо Экспозито (Рамон Терратс 57'), Пере Милья (Кевин Гарсиа 71'), Роберто Фернандес
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Алекс Морено, Дейли Блинд, Витор Рейс, Хьюго Ринкон, Тома Лемар (Ясер Асприлья 74'), Виктор Цыганков (Хоэль Рока 82'), Иван Мартин, Владислав Ванат, Бриан Хиль (Алехандро Франсес 74')
Жёлтые карточки: Омар Эль-Хилали 45+1', Рубен Санчес 77', Жофре Каррерас 81', Антониу Рока 84', Карлос Ромеро 90+1' — Арнау Мартинес 31', Хоэль Рока 70', Пауло Гассанига 78', Алекс Морено 88', Владислав Ванат 90'
«Жирона» теперь занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры. Команда имеет в своем активе 24 очка. «Эспаньол» с 34 баллами идет пятым.