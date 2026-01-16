«Зенит» анонсировал в своем телеграм-канале проведение двух товарищеских матчей с китайским клубом «Шанхай Порт».

Футбольный клуб «Зенит» globallookpress.com

Первая игра состоится 22 января. Начало запланировано на 17:30 по местному времени Санкт-Петербурга. Матч будет состоять из трех таймов по 30 минут каждый. Вторая встреча пройдет 26 января. Старт запланирован на 11:00. В этом матче команды сыграют три тайма по 45 минут каждый.

После первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.