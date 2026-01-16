Правый латераль «Балтики» Владислав Саусь рассказал, что главный тренер Андрей Талалаев является поборником жесткой дисциплины и заставляет каждого футболиста выкладываться в играх и тренировках на 100%.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Жесткая игровая дисциплина помогла нам прогрессировать. Каждый тренер в штабе следит за игроками на тренировках и играх. Никто не может тренироваться спустя рукава, Андрей Викторович точно обратит на это внимание. Есть дисциплина, требования, договоренность, которые нужно соблюдать. Поэтому мы высоко идем в турнирной таблице. Лентяи у нас точно не приживутся», — сказал Саусь «СЭ».

22-летний Саусь выступает в составе «Балтики» с лета 2024 года и рассматривается тренерским штабом сборной России в качестве одного из кандидатов.

После первой части сезона калининградский клуб идет пятым в таблице РПЛ с 35 очками.